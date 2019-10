Belgio, scatto social esilarante per Mertens: mostra il sedere per prendere in giro i compagni

Dries Mertens sempre più leader del Napoli e della sua Nazionale. Se in campo stupisce con assist e gol spettacolari, fuori dal terreno di gioco, ed in particolare sui social network, il belga non è da meno a trovate originali.

L’ultima pazzia di Mertens è stata una foto, pubblicata sul proprio profilo Instagram in cui si mostra prendendo in giro i compagni di squadra. Lato b scoperto e messaggio ai colleghi che, evidentemente, lo hanno battuto in una partitella in allenamento: “Qui una fotografia mia ed il team vincente…”, ha scritto l’attaccante nei commenti alla foto.

Spettacolare in campo, vero protagonista anche fuori. Mertens si conferma speciale.