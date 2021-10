Benzema festeggia: “Desideravo vincere con la Francia e ora ce l’ho fatta”

Il bomber a segno con un eurogol nella finale di Nations League

VITTORIA - "Avevo davvero voglia di vincere un trofeo con la Francia e ce l’ho fatta", ha detto Benzema. "È stato veramente un match difficile, abbiamo mostrato un grande carattere. Questa squadra è molto forte, non abbiamo lasciato nulla al caso. Penso che questo sia ciò che distingue le grande squadre: non farsi prendere dal panico, avere pazienza e attendere il momento migliore per colpire. In questa occasione l’abbiamo fatto. Non ci siamo rilassati fino alla fine del match".