Benzema in tackle su Giroud: “Non confondiamo la F1 con i kart…”

Non fa giri di parole Karim Benzema, attaccante del Real Madrid, nei confronti di Olivier Giroud, collega del Chelsea, che in un certo senso anni fa gli soffiò il posto da titolare nella Nazionale francese.

Il bomber blancos, intervenuto nel corso di in una diretta Instagram, incalzato da un amico, non ha risparmiato pesanti frecciate al centravanti corteggiato da Inter e Lazio. A precisa richiesta su chi fosse più forte calcisticamente, Benzema ha detto duramente: “Risponderò una volta per tutte, sarò breve: non confondiamo la Formula 1 con il Kart. E sono ancora gentile. Ora andiamo oltre. Non parlerò più di lui. So di essere la Formula 1″.

Una risposta che sicuramente farà discutere. Benzema era uscito dal giro della nazionale francese dopo il noto scandalo del ricatto a Valbuena, mentre la punta ex Arsenal è diventato il 9 della nazionale con la quale è riuscito anche a vincere il Mondiale in Russia.

IL FUTURO DI BENZEMA