Berardi, che guaio: infortunio muscolare e forfait alla Nazionale

Non ci sono buone notizie per l’attaccante del Sassuolo Domenico Berardi. L’italiano ha lasciato il campo per infortunio al 74′ della partita di campionato vinta dai neroverdi contro il Bologna venerdì sera. Per lui, che aveva iniziato il secondo tempo con una vistosa fasciatura alla coscia destra, si sospetta uno stiramento. Uno stop che ha costretto il commissario tecnico della Nazionale Roberto Mancini a rimuoverlo dall’elenco dei convocati per le gare con Bosnia ed Armenia, in programma rispettivamente venerdì 15 e lunedì 18 novembre e valevoli per le qualificazioni agli Europei 2020, con gli azzurri che hanno già staccato il pass. Il raduno degli azzurri prenderà il via lunedì 11 novembre a Coverciano.