Bernardeschi: “Importante vincere la Nations League. Spagna, che fatica a Euro 2020”

Federico Bernardeschi analizza il momento della Nazionale italiana, prossima all'esordio nelle Finals di Nations League

L'Italia torna a giocarsi un trofeo. Si tratta della Nations League, il torneo creato per stabilire le qualificazioni ai massimi tornei internazionali. Gli azzurri ritroveranno in semifinale la Spagna, che a Euro 2020 costrinse la formazione di Roberto Mancini a soffrire fino ai rigori per poter passare il turno. Domani andrà in scena la sfida a San Siro. L'esterno offensivo Federico Bernardeschi ha raccontato le sue impressioni in un'intervista alla FIGC: "Sicuramente la semifinale contro di loro è stata particolarmente complicata. Tutte le partite erano difficili, abbiamo fatto un grandissimo cammino, sia a livello di squadra che di atteggiamento. Contro la Spagna siamo andati maggiormente in difficoltà, sia per il gioco che fanno che per i giocatori di qualità di cui dispongono. Fino a quel momento eravamo riusciti a dominare tutte le partite con il gioco e invece loro ci hanno messo in difficoltà da questo punto di vista. Maggiore responsabilità? No, quello no. Il giocare in casa potrà darci una carica in più, quando giochi dinanzi ai tuoi tifosi è tutto più bello. Sarà un'emozione unica e la gente potrà essere orgogliosa di noi per quanto abbiamo fatto. Sarebbe fondamentale arrivare fino in fondo anche in Nations League. E' una bella emozione, sia giocarla che poi chissà... riuscire ad alzare il trofeo magari sarà ancora più bello".