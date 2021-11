Bollini spera ancora nel gol di Luca Moro: “Contro la Romania più concretezza”

Dopo la sconfitta di misura (2-1) subita a Pesaro con la Repubblica Ceca, domani alle 14 il match contro i rumeni primi in classifica. Gratuito l’ingresso allo stadio ‘Enzo Ricci’. La gara in diretta su Rai Sport

Torna in campo la Nazionale U20 che si aggrappa ai gol di Luca Moro per il match di domani contro la Romania. Domani alle 14, all’Enzo Ricci di Sassuolo, gli azzurri avranno di fronte i parigrado rumeni, squadra che, con una partita in più, attualmente conduce la classifica del Torneo 8 Nazioni. Per i ragazzi di Bollini è la quinta partita nella competizione durante la quale ha maturato una vittoria, due pareggi e la prima sconfitta subita nell’ultimo match disputato contro la Repubblica Ceca tre giorni fa a Pesaro. La Nazionale giovanile rumena è guidata da una vecchia conoscenza del campionato di Serie A in Italia: si tratta del portiere Bogdan Lobont che ha militato nella Fiorentina nella stagione 2006/07 e poi nella Roma tra il 2009 e il 2018.