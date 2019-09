Bonucci: “Can? Questione di comunicazione. Ora penso ad Euro 2020”

L’Italia di Roberto Mancini è pronta a scendere in campo per conquistare l’accesso ad Euro 2020. Leonardo Bonucci ha commentato il momento degli azzurri in conferenza stampa: “Innanzitutto facciamo un grosso in bocca al lupo a Giorgio Chiellini. L’ho visto carico. Ci mancheranno la sua esperienza, la sua leadership e il suo carisma. Lo aspettiamo a braccia aperte quando avrà superato l’infortunio”.

RAZZISMO – “Sì, sicuramente è una situazione delicata. Però ci sono però i mezzi per prendere i colpevoli e non è giusto generalizzare. Non devono più entrare negli stadi, il razzismo è una piaga che deve essere debellata”.

CAN – “Sono felice di essere qui in Nazionale, ci aspettano due partite importanti. Non so cosa sia successo con Emre Can, la comunicazione è fondamentale in questi casi. Adesso però penso solo a vincere le gare che ci avvicinerebbero a Euro 2020. Ricordi con l’Armenia? Sono state due partite difficili, all’andata vincemmo all’ultimo con Osvaldo e De Rossi. Quella al ritorno ha anche compromesso il nostro cammino per i Mondiali, visto che con il 2-2 di Napoli abbiamo perso il ruolo di tresta di Serie. Non sarà facile giocare contro l’Armenia ma siamo qui per portare a casa i tre punti”.