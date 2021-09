Borriello: “Immobile non adatto a gioco Italia. Meglio Raspadori, un piccolo Aguero”

Parla l'ex attaccante tra Nazionale, Serie A e Champions League

CAMPIONATO E NAZIONALE - "La Serie A non ha tutto questo appeal e per la Nazionale Immobile non è molto adatto al tipo di gioco che fa la squadra, ma batterà il record di Totti in A", ha detto Borriello che ha le idee chiare su chi potrebbe e dovrebbe avere maggiore spazio: "Vorrei vedere di più Raspadori che è un piccolo Aguero, può essere l'ideale per Mancini. Poi ci sono Scamacca e Kean". Poi ancora sulla A: "Non è un bel segnale se uno come Ronaldo decide di andare via: vuol dire che non ritiene più quella realtà adatta alla sua dimensione. La Juve ha preso una bella bastonata. Anche per l'Inter vendere Lukaku e Hakimi è un segnale allarmante: conta poco che li abbia sostituiti bene, è difficile ripetersi, quando ti privi dei migliori".