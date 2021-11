Bosnia, Rahimic risponde a Inzaghi: “Se Dzeko starà bene, giocherà”

Edin Dzeko potrebbe scendere in campo con la Bosnia: una scelta che non farà piacere a Simone Inzaghi

In casa Inter c'è una certa preoccupazione per le condizioni di Edin Dzeko, uscito acciaccato dagli ultimi impegni. Il giocatore aveva accusato alcuni fastidi muscolari, che lo avevano limitano fortemente. Tuttavia l'attaccante dei nerazzurri sembra pronto a giocare con la Nazionale bosniaca. Uno scenario poco gradito al tecnico Simone Inzaghi. All'allenatore interista ha replicato in conferenza stampa il vice ct della Bosnia Elvir Rahimic: "Abbiamo letto le dichiarazioni di Inzaghi. Lui non vorrebbe che rischiassimo Dzeko per queste gare. Sono stupidaggini. Se Dzeko sarà pronto, giocherà di sicuro. Per il momento c'è ancora la possibilità che scenda in campo". La discussione tra Inter e Bosnia sembra destinata a protrarsi ancora a lungo.