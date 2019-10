Brasile-Argentina, che sfida: amichevole il 15 novembre in Arabia Saudita

Amichevole di lusso, quella che si disputerà in Arabia Saudita il prossimo 15 novembre tra Brasile-Argentina. Le due grandi rivali si sfideranno in un match senza nessuna posta in palio, ma che si annuncia, come di consueto, ad alta tensione.

A comunicarlo è stata la federazione brasiliana che ha annunciato il big match tra le due Nazionali più titolate del SudAmerica. Verdeoro e Albiceleste saranno, con ogni probabilità, privi rispettivamente dei loro fuoriclasse Neymar e Messi ma il match sarà comunque ad altissimo tasso tecnico ed emozionale. Si tratta della prima gara tra le due compagini dopo la Copa America ricca di polemiche.

Il Brasile, inoltre, disputerà pochi giorni dopo, il 19 novembre, un’altra gara in Arabia Saudita contro la Corea del Sud al Mohammed Bin Zayed Stadium ad Abu Dhabi.