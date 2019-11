Brasile-Argentina, furia Tite contro Messi: “Ha simulato e mi ha detto di stare zitto…”

Al termine della sfida tra Argentina e Brasile, vinta dall’Albiceleste grazie ad un’azione propiziata dal rigore calciato da Lionel Messi, il ct verdeoro Tite ha accusato La Pulce di averlo zittito per le proteste in seguito al penalty concesso. L’episodio è risultato decisivo al fine del risultato e questo non è andato giù all’allenatore.

Come riporta anche Metro, Tite è andato su tutte le furie: “Mi sono solo lamentato perché secondo me avrebbe dovuto essere ammonito per simulazione. Mi ha detto di stare zitto e io gli ho detto lo stesso, è finito tutto lì. Non voglio creare problemi, ma in queste partite ci vuole un grande arbitro. Quella era una simulazione da cartellino e io avevo ragione a protestare e lamentarmi”.

A fine gara, anche lo stesso Messi ha detto la sua sull’episodio e, in parte, ha lasciato intendere che il rigore fosse generoso: “Ad essere sincero, non so se sono stato toccato. Forse sono caduto un po’ per inerzia, c’è un contatto, ma non so se sia decisivo e se sia dentro o fuori dall’area”.