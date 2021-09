Brasile-Argentina, gara sospesa al 7′ e non è più ripresa per problemi Covid

Incredibile quello che è successo in campo con i medici che hanno sospeso la gara

Incredibile quello che è successo stasera nel match valido per le qualificazioni mondiali tra il Brasile e Argentina. La partita è stata sospesa al 7' minuto. La Vigilanza sanitaria brasiliana ha proibito al portiere Emiliano Martínez, al centrocampista Lo Celso, al difensore Romero, e all’ala Buendía, di giocare. I primi tre erano titolari, il quarto in panchina. Sono tutti provenienti dalla Premier League: per chi sia stato nel Regno Unito negli ultimi 14 giorni ne deve compiere altrettanti di quarantena in Brasile. Le autorità sanitarie volevano impedire loro di uscire dall’albergo, ma la partita è cominciata dopo l’intervento della federazione sudamericana. Dopo poco dal fischio d’inizio, però, agenti della vigilanza sanitaria locali hanno invaso il campo per cacciarli fuori e si sono scambiati pure degli spintoni con giocatori argentini.

ORE 22.00 - Antonio Barra Torres, dirigente dell'Anvisa (Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria), ha spiegato a TV Globo la situazione. "Ci sono quattro giocatori - le sue parole - che all'arrivo nel territorio nazionale hanno presentato la dichiarazione sanitaria del viaggiatore. In questo documento non è specificato che sono passati attraverso uno dei Paesi soggetti a restrizioni per contenere la pandemia. Poi però si è scoperto che sono passati dal Regno Unito. La scoperta è stata fatta ieri sera. Siamo arrivati a questo punto perché non sono state rispettate le disposizioni dell'Anvisa. Erano tutti stati istruiti a rimanere isolati, ma ciò non è stato fatto. Sono arrivati allo stadio e sono entrati in campo: c'è stata una sequenza di inadempienze".

22.06 - La partita non riprenderà. Il Brasile rimane in campo e sta improvvisando un allenamento per intrattenere i pochi tifosi presenti a San Paolo. L’Argentina resta al momento negli spogliatoi.

22.08 - “Per decisione dell’arbitro dell’incontro, il match tra Brasile e Argentina è sospeso. L’arbitro e il Commissario della partita invieranno una relazione alla Fifa, che determinerà le decisioni da prendere. Si tratta di un procedimento che segue alla lettera le regole vigenti. Le eliminatorie del Mondiale sono una competizione che si disputa sotto l’egida della Fifa. Tutte le decisioni su organizzazione e affini sono di competenza esclusiva della Fifa”.