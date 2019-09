Brasile-Colombia show: Muriel scatenato, Neymar torna e fa gol (2-2)

Divertente 2-2 nell’amichevole Brasile-Colombia disputata a Miami: primo goal per Neymar dopo l’infortunio di qualche mese fa. Scatenato Luis Muriel, attaccante dell’Atalanta che segna entrambe le reti dei suoi.

LA GARA – Goal e spettacolo nell’amichevole statunitense tra Brasile e Colombia terminata 2-2. Buone notizie anche per Neymar, sempre al centro di tanti rumors, e tornato in Nazionale nel modo migliore: suo il gol che regala il pareggio finale. O’Ney, adesso, è a sedici lunghezze dal primatista assoluto di gol con i verdeoro Pelé. A sbloccare il match ci pensa Casemiro con un’incornata su calcio d’angolo battuto proprio da Neymar. La reazione della Colombia è immediata e i Cafeteros pareggiano: fallo di Alex Sandro e rigore trasformato alla perfezione da Muriel. L’attaccante dell’Atalanta replica qualche minuto dopo la mezz’ora di gioco: botta potente sotto alla traversa che non lascia scampo ad Ederson. La rete che mette la parola fine al match è quella, come detto, di Neymar. Il 2-2 è una bella azione Coutinho-Dani Alves-Neymar, con l’attaccante del Psg che non sbaglia. Dopo la rete, bello l’abbraccio tra il centravanti e il ct verdeoro Tite.