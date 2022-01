Brasile, Cunha sull’entrata di Dominguez: “Come lo spiego ora alla mia famiglia?”

L'attaccante dell'Atletico Madrid, Cunha, ha subito un brutto fallo da Dominguez

Durante la sfida di qualificazione ai Mondiali 2022 in Qatar tra Ecuador e il già qualificato Brasile, il portiere ecuadoriano Alexander Dominguez ha rifilato un calcio all’altezza del collo dell'attaccante brasiliano Matheus Cunha. Un duro fallo costato il rosso al portiere ma l’attaccante sui social, con un post su Instagram ha mostrato i segni dell'entrata killer e ha dichiarato: "Grazie per i messaggi, io sto bene, il problema è come spiegarlo a casa alla mia famiglia". La partita è terminata con il risultato di 1-1: prima il gol di Casemiro e poi la rete di Felix Torres che ha recuperato per l'Ecuador, nonostante l'inferiorità numerica. Una partita molto nervosa per alcune decisioni dubbie dalla terna arbitrale.