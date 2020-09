Brasile, decisa equità salariale per la Seleçao maschile e femminile

Equità salariale nella Seleçao maschile e femminile. Questa la decisione della Federcalcio brasiliana che ha reso noto che le diarie giornaliere e i premi pagati ai calciatore e calciatrici che verranno convocati in Nazionale saranno identici.

Brasile, equità salariale per la Seleçao

Novità assoluta per il Brasile che attraverso Rogério Caboclo, presidente della Cbf (la Federcalcio brasiliana), ha annunciato la parità salariale tra la Nazionale maschile e quella femminile. “Non c’è più differenza di genere, poiché la CBF tratta uomini e donne allo stesso modo”. E ancora: “Da marzo le giocatrici ricevono la stessa diaria degli uomini e lo stesso sarà per i premi previsti per le Olimpiadi. Per quanto riguarda i Mondiali, ci sarà parità in proporzione a quello che dà la Fifa. Non ci sarà più differenza di genere, la Cbf sta trattando allo stesso modo uomini e donne”.

