Brasile, l’affondo social di Rivaldo: “Sbagliato dare la 10 a Paquetà, quel numero merita rispetto”

Brasile sconfitto per 1-0 dall’Argentina nell’amichevole di prestigio andata in scena nella serata di ieri. Dopo il match, attraverso il proprio profilo Instagram, l’ex fuoriclasse Rivaldo si è lasciato andare ad un duro sfogo.

NUMERO 10 – “Ho visto Brasile-Argentina e sono triste nel vedere cosa è successo alla maglia numero 10 data a Paquetà: quella maglia è rispettata in tutto il mondo, non deve andare in panchina o giocare metà gara. E’ conosciuta da tutti in quanto è stata indossata da Pelé, Rivelino, Zico, Rivaldo, Kakà, Ronaldinho e Neymar. Non voglio biasimare il giocatore, ma Tite ed il suo staff, che il peso di quel numero lo conoscono. Non devono bruciare un ragazzo di 22 anni che può avere un grande futuro. Va protetto, come è stato fatto con Rodrygo che adesso sta facendo bene al Real Madrid”.