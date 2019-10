Brasile-Nigeria, guai per Neymar: esce dal campo dopo 12 minuti

Tornato protagonista con la maglia del Paris Saint-Germain dopo le vicende di mercato e, soprattutto, dopo il problema fisico. Per Neymar, però, non arrivano buone notizie. Infatti, come riporta Marca, il brasiliano è uscito anzitempo per infortunio dal match del suo Brasile contro la Nigeria.

Secondo il quotidiano spagnolo, O’Ney avrebbe preferito uscire per precauzione dopo appena 12 minuti di gioco sul punteggio di 0-0. La nazionale verdeoro è impegnata in amichevole contro la squadra africana. Neymar, sostituito da Coutinho, si è fatto male dopo appena dieci minuti dal fischi d’inizio della gara e dopo altri due minuti ha preferito accomodarsi in panchina. Dalle prime impressioni sembra sia stata un’uscita per evitare guai più seri che possano condizionarne la stagione.