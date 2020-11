Brasile poco convincente, esplode la rabbia dei tifosi: “Fuori Tite”

Il Brasile vince, ma non convince. La Seleçao si impone nell’ultimo match valido per le qualificazioni al Mondiale in Qatar nel 2022 contro il Venezuela per 1-0, ma non mostra un gioco scintillante. E molti tifosi iniziano a storcere il naso. Nel mirino delle critiche alcune scelte, come l’esclusione di Roberto Firmino, e la prestazione al di sotto della sufficienza di molti uomini. Le 37 vittorie su 51 incontri sotto la sua gestione e la Copa America 2019 sembrano non bastare per salvare il Commissario Tecnico Tite dalla contestazione, che sui social assume un hashtag chiaro: #ForaTite.