Brasile, Tite ammette: “L’arrivo di Xavi utile: avrebbe portato esperienza”

Xavi è stato vicino a diventare assistente di Tite come CT della Nazionale brasiliana: la conferma arriva dal tecnico

Xavi assistente di Tite sulla panchina del Brasile: l'incredibile idea è stata vicina dal concretizzarsi. Lo assicura proprio Tite. Il Commissario Tecnico brasiliano ha ammesso in conferenza stampa che avrebbe avuto il piacere di condividere la guida della Seleçao con un allenatore del calibro dell'ex centrocampista spagnolo: "Avrebbe portato tutta l'esperienza acquisita sul campo in Europa. Tuttavia, non ho tutte le informazioni per fare un'analisi più approfondita della vicenda. Lo conosco per quello che ha fatto da giocatore. L'ex presidente Rogério Caboclo mi parlò di questa possibilità e disse che avrebbe parlato con lui. Io gli dissi di sì perché avrebbe potuto portare come assistente conoscenze e idee nuove".