Brasile, Tite non ci sta: “Nazionali Europee avvantaggiate nella preparazione”

Il Commissario Tecnico della Nazionale brasiliana Tite lamenta una differenza importante in termini di preparazione con le squadre europee

Le qualificazioni al Mondiale 2022 procedono e vedono coinvolte anche le squadre sudamericane. Il Brasile sogna di tornare sul tetto del mondo a distanza di vent'anni dall'ultima volta. Proprio dai verdeoro, però, emerge una voce di protesta, quella del Commissario Tecnico Tite, che in conferenza stampa esprime il suo punto di vista: "Spero che alla fine prevalga il buonsenso e le federazioni ci lascino preparare il Mondiale. Non parlo solo di Brasile, ma di tutte le nazionali sudamericane. Per noi non ci sono le stesse condizioni, non abbiamo lo stesso tempo delle nazionali europee per preparare le partite".