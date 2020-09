Bruno Fernandes coccola CR7: “Con lui è tutto più facile. Alza sempre il livello”

Appena terminati gli impegni con le Nazionali è tempo di rimettersi al lavoro per la ripartenza dei campionati. Bruno Fernandes, fantasista portoghese del Manchester United ha voluto parlare di Cristiano Ronaldo, compagno in nazionale ed ex calciatore dei Red Devils. Il trequartista del club allenato da Solskjaer si è guadagnato la nazionale con prestazioni monstre dal momento del suo approdo in Premier League, nonostante i pareri sul suo rendimento siano ancora oggi discordanti. C’è ad esempio chi lo accusa di segnare solo su calci di rigore, nonostante le statistiche dicano ben altro. Così ha parlato Bruno Fernandes del connazionale Cristiano Ronaldo, che ieri sera ha infranto il muro delle 100 reti in Nazionale.

“CON CR7 TUTTO DIVENTA FACILE”

“È unico avere Cristiano Ronaldo come compagno in Nazionale, con lui tutto diventa più facile. È un grande campione e può risolvere ogni gara in qualsiasi momento. Cristiano è capace di far diventare ogni squadra più forte con la sua presenza”. Queste le parole di Fernandes, ex calciatore di Udinese e Sampdoria che ha parlato ai media portoghesi dopo gli impegni con la propria nazionale.

