Brutte notizie per il Valencia e per l’Italia, grave infortunio per Piccini: frattura della rotula

Brutto infortunio per Cristiano Piccini, terzino del Valencia e della Nazionale Italiana. Il classe ’92 ha riportato la frattura della rotula.

Non può certo sorridere l’esterno italiano che milita nel club spagnolo dal 2018. Il brutto guaio fisico che lo ha colpito lo terrà fuori dai campi di gioco per molto tempo. Piccini, infatti, ha riportato la frattura della rotula dell’arto inferiore destro, diagnosi confermata dagli esami ai quali è stato già sottoposto. Il giocatore subirà un intervento chirurgico nelle prossime ore.

Il Valencia non ha ancora reso noti i tempi di recupero, ma secondo quanto riportato dai media spagnoli, l’esterno ex anche della Fiorentina e del Livorno potrebbe essere costretto ad uno stop di almeno tre o quattro mesi. Una grana anche per Roberto Mancini e l’Italia, oltre che per il club spagnolo. Nonostante Piccini non abbia giocato le ultime due gare contro Grecia e Bosnia (non era neanche convocato), l’esterno era entrato nel giro della Nazionale con cui ha totalizzato 3 presenze, l’ultima nel match valido per qualificazioni ad Euro 2020 contro la Finlandia.