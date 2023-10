Bufera Belgio, Castagne attacca Courtois: “Sacrificare un gruppo per lui?”

Immagina di avere il portiere più forte al mondo e non poterlo schierare in campo. Ecco, questa è la situazione che ha colpito il Belgio da più di un anno a questa parte, quando Thibaut Courtois ha deciso di rivoltarsi a Nazionale e squadra per la fascia da capitano. Poi anche per aver lasciato il ritiro come gli faceva comodo, solo per effettuare controlli per l'infortunio. Ad esprimersi sull'accaduto è stato Timothy Castagne che da parte sua non condivide il possibile reinserimento del portiere, mettendo davanti il collettivo all'individuale.