Buffon, possibile ritorno in Nazionale: Mancini pensa a gara d’addio

Gianluigi Buffon di nuovo in Nazionale. Non è fantascienza ma l’ultima idea del ct Roberto Mancini. L’allenatore dell’Italia potrebbe convocare prossimamente il portiere per una gara d’addio dopo le polemiche del 2018.

Durante la conferenza stampa delle scorse ore, il commissario tecnico ha parlato in modo piuttosto aperto all’ipotesi di rivedere sia Buffon sia De Rossi ancora in azzurro e con la possibile qualificazione anticipata ad Euro 2020, vedere l’estremo difensore di nuovo con la Nazionale non sembra poi così azzardato.

Buffon potrebbe congedarsi dai tifosi dimenticando la macchia della mancata qualificazione ai Mondiali di Russia nella gara contro la Svezia. Un modo sicuramente migliore per dire definitvamente addio all’azzurro della Nazionale.