Bulgaria, Galabinov avverte l’Italia: “Donnarumma non è imbattibile”

Domani sarà il grande giorno di Bulgaria-Italia. Il secondo match delle qualificazioni in vista del Mondiale 2022 diventa già un test importante per entrambe le squadre, che capiranno cosa aggiustare in vista dei prossimi impegni.

MINACCIA

Tra gli avversari degli azzurri c’è anche chi li conosce molto bene, giocando contro alcuni di loro nelle domeniche di Serie A. Si tratta di Andrey Galabinov. L’attaccante dello Spezia analizza in conferenza stampa il match:”Ho saltato la prima partita per essere pronto ad affrontare l’Italia dopo un piccolo problema fisico. Niente di grave, ero solo stanco. La gara contro gli azzurri per me sarà speciale, cercherò di dare il massimo per il mio Paese”. Infine una sfida nella sfida: “Non penso che Donnarumma sia imbattibile. Certo che proverò a segnare. Mi auguro personalmente che l’Italia sottovaluti la partita, anche se noi penseremo solamente alla nostra prestazione”.