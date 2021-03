Bulgaria-Italia, Mancini ne perde 3

Dopo il successo per 2-0 contro l’Irlanda del Nord, torna in campo l’Italia del ct Mancini dove domani (ore 20.45, diretta su Rai 1) affronterà la Bulgaria nel secondo incontro delle qualificazioni al Mondiale di Qatar 2022. Azzurri già a Sofia ma questa mattina hanno lasciato il ritiro Giorgio Chiellini, Domenico Berardi e Francesco Caputo: il difensore della Juventus e i due attaccanti del Sassuolo, indisponibili per le prossime gare con Bulgaria e Lituania, faranno ritorno ai club di appartenenza. Altre tre defezioni che vanno ad aggiungersi a quelle dei giorni scorsi di Bryan Cristante e Moise Kean.

Domani a Sofia gli Azzurri cercheranno di bissare il successo all’esordio con l’Irlanda del Nord e di allungare a 24 la striscia di partite senza sconfitte. Per raggiungere l’obiettivo saranno chiamati a sfatare un piccolo tabù: nei 6 incontri disputati in Bulgaria, la Nazionale infatti non ha mai vinto (4 pareggi e 2 sconfitte). E’ nettamente favorevole all’Italia il bilancio dei precedenti con la nazionale bulgara (10 vittorie, 7 pareggi e 2 sconfitte), con l’ultima sfida giocata il 6 settembre 2015 a Palermo decisa da un calcio di rigore trasformato da Daniele De Rossi.

L’elenco dei convocati

Portieri: Alessio Cragno (Cagliari), Gianluigi Donnarumma (Milan), Alex Meret (Napoli), Salvatore Sirigu (Torino);

Difensori: Francesco Acerbi (Lazio), Alessandro Bastoni (Inter), Cristiano Biraghi (Fiorentina), Leonardo Bonucci (Juventus), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Emerson Palmieri (Chelsea), Gian Marco Ferrari (Sassuolo), Alessandro Florenzi (Paris Saint Germain), Manuel Lazzari (Lazio), Gianluca Mancini (Roma), Leonardo Spinazzola (Roma), Rafael Toloi (Atalanta);

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Gaetano Castrovilli (Fiorentina), Manuel Locatelli (Sassuolo), Rolando Mandragora (Torino), Lorenzo Pellegrini (Roma), Matteo Pessina (Atalanta), Matteo Ricci (Spezia), Stefano Sensi (Inter), Roberto Soriano (Bologna), Marco Verratti (Paris Saint Germain);

Attaccanti: Andrea Belotti (Torino), Federico Bernardeschi (Juventus), Federico Chiesa (Juventus), Stephan El Shaarawy (Roma), Vincenzo Grifo (Friburgo), Ciro Immobile (Lazio), Lorenzo Insigne (Napoli).