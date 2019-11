Bulgaria, l’iniziativa contro le disuguaglianze: ecco la ‘Sciarpa del Rispetto’

A volte anche nel mondo del calcio si rischia di rovinare lo spettacolo. Insulti di ogni tipo, razzismo, risse e tanto altro. Ecco perché la Federcalcio della Bulgaria ha deciso di intervenire in prima persona con un’importante campagna di sensibilizzazione.

“Il calcio è un gioco uguale per tutti, indipendentemente dalla razza, dal sesso o dalla religione”, questo il messaggio lanciato sul sito ufficiale della federazione bulgara che ha voluto dare vita al lancio di Scarf of Respect, una sciarpa per i tifosi dedicata alla lotta contro ogni discriminazione e disuguaglianza nel calcio ed in generale nello sport. Come si legge nei canali ufficiali, il prodotto è stato presentato con un servizio fotografico con il capitano della nazionale bulgara Ivelin Popov, i suoi compagni di squadra Marcelinho, Bozhidar Kraev, Kiril Despodov, Todor Nedelev e Simeon Slavchev e il portiere della Bulgaria WU-19 Victoriya Dimova. La sciarpa che mostra anche una mano bianca che stringe una mano nera, può essere acquistata per 25 Lev, circa 13 euro e il ricavato della sua vendita sarà devoluto ad un’organizzazione che affronta la discriminazione nel calcio.