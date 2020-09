Esclusi dalla Nazionale Inglese, arrivano le scuse di Greenwood: “Imparerò la lezione”

Negli ultimi giorni ha fatto sicuramente discutere la bufera scatenatasi nel ritiro della Nazionale inglese. Phil Foden e Mason Greenwood sono stati esclusi dopo aver fatto entrare due ragazze in hotel, violando di fatto tutte le norme anti-Covid. Southgate successivamente ha spiegato che l’allontanamento era l’unica soluzione per evitare possibili contagi.

LE SCUSE DI GREENWOOD

A pochi giorni dall’esclusione sono arrivate le prime parole di scuse da parte del talento del Manchester United Greenwood: “Posso solo chiedere scusa per l’imbarazzo che ho causato. In particolare, voglio scusarmi con Gareth Southgate, per averlo deluso, quando aveva mostrato grande fiducia in me. Giocare per l’Inghilterra è stato uno dei momenti in cui ho provato più

orgoglio della mia vita e devo solo incolpare me stesso per questo errore enorme. Prometto alla mia famiglia, ai tifosi, al

Manchester United e all’Inghilterra che imparerò da questa“.