Calcio in tv, la Rai non rinnova il contratto per Under 21 e femminili

Gli incontri dell'Under 21 e della Nazionale femminile non verranno più trasmessi dalla Rai. È questa la novità che vede la FIGC correre ai ripari, con le partite che saranno quindi trasmesse su Figc.it e sui canali social. Il tutto è scaturito da un rinnovo contrattuale, che l'emittente televisivo nazionale avrebbe accettato ma al ribasso del 50 %. Finché non si giungerà ad un nuovo accordo, sono queste le linee guida per seguire il Mondiale delle azzurre e i giovani talenti italiani, i quali scenderanno presto in campo per le due amichevoli contro Serbia e Ucraina.