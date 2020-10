Cambia il Ranking FIFA ma l’Italia si conferma al 12° posto: la classifica

Nuovo aggiornamento del Ranking FIFA dopo le gare ufficiali internazionali in Europa e in generale nel mondo. L’Italia si conferma al 12° posto nonostante la vittoria in amichevole con la Moldavia e i due pareggi in Nations League contro Polonia e Olanda.

Il Ranking FIFA aggiornato

Come detto l’Italia resta in 12esima posizione ma il suo vantaggio sulla Danimarca si riduce rispetto a prima. Al comando c’è sempre il Belgio che vede però la Francia avvicinarsi. Al terzo posto il Brasile. Queste le prime posizioni aggiornate:

1) Belgio 1765 punti

2) Francia 1752 punti

3) Brasile 1725 punti

4) Inghilterra 1669 punti

5) Portogallo 1661 punti

6) Spagna 1639 punti

7) Uruguay 1637 punti

8) Argentina 1636 punti

9) Croazia 1634 punti

10) Colombia 1631 punti

11) Messico 1625 punti

12) Italia 1612 punti

13) Danimarca 1610 punti

14) Germania 1607 punti

15) Paesi Bassi 1596 punti