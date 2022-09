Camerun, Eto’o: “Al Mondiale in Qatar il nostro obiettivo è la finalissima”

L'ex attaccante dell'Inter, Samuel Et0'o, ora presidente della Federcalcio camerunese, ha detto qual è l'obiettivo ai prossimi Mondiali in Qatar della nazionale. "Si va per fare bene e il nostro obiettivo è finire la competizione il 18 dicembre, data della finalissima. Concentriamoci su questo.", ha detto Eto'o a CRTV. Il 23 settembre, il Camerun ha perso contro la nazionale dell'Uzbekistan in amichevole con un punteggio di 0-2. Ai Mondiali, la squadra camerunese giocherà nello stesso girone con le nazionali di Brasile, Svizzera e Serbia.