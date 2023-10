Carlos Augusto convocato dal Brasile: svanisce l’ipotesi Italia

"Sognavo questo momento da quando ero bambino - si legge - Grazie a tutti quelli che sono stati al mio fianco e che hanno creduto in me. Ho lavorato duramente per arrivare fino a qui, non c'è gioia più grande che rappresentare i colori della propria patria. Per me è un grande onore essere stato chiamato dal Brasile. Farò di tutto per onorare questa maglietta".