Casemiro: “La maglia del Brasile è molto pesante”

Esordio show quello del Brasile, che ha inaugurato la Copa America travolgendo il Venezuela per 3-0 con i gol di Marquinhos, Neymar e Gabriel Barbosa. A commentare il successo ci ha pensato Casemiro, centrocampista del Real Madrid nonché leader della Seleção: "La vittoria è sempre importante. Complimenti alla squadra. Il Venezuela ha affrontato la partita con il chiaro scopo di difendersi, cercando il pareggio. Era palese. Quindi dobbiamo fare i complimenti a noi. La squadra è stata molto concentrata su quello che doveva fare, aggressiva sulla loro trequarti. La maglia del Brasile è molto pesante, ha una lunga storia. Nel momento in cui la indossiamo, anche se stiamo per affrontare un’amichevole, la Copa America, le qualificazioni o i Mondiali, dobbiamo giocare per la vittoria".