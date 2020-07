Caso Italia, Lippi in azzurro senza l’ok di Mancini: il ct furioso

Il sempre più possibile ritorno di Marcello Lippi nel giro della Nazionale maggiore avrebbe scatenato una turbolenza inaspettata nell’ambiente Italia. L’ex ct sarebbe vicinissimo al ruolo di direttore tecnico cosa che non avrebbe ricevuto il pieno favore dell’attuale mister Roberto Mancini.

Caos Italia: Mancini non ci sta

Secondo quanto si apprende dal.lL’edizione odierna del Corriere dello Sport il ritorno di Marcello Lippi in Nazionale come direttore tecnico starebbe creando non pochi problemi e malcontenti. Ieri ci sarebbe stato un blitz nella Capitale che ha segnato un primo passo concreto verso il ritorno dell’ex ct nell’ambiente azzurro. Lippi avrebbe parlato con i vertici della Federcalcio avvicinandosi sempre di più all’ok.

Un fatto che non avrebbe reso molto felice Roberto Mancini che sarebbe decisamente irritato dalla situazione e, soprattutto, per non essere stato contattato quantomeno per un confronto e un’opinione. L’attuale ct pensava di essere al centro delle attività della FIGC ma questo episodio potrebbe minare il suo futuro tanto da far ipotizzare ad una possibile nuova tentazione per il Mancio: la Premier League…

