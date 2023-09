Caso Rubiales, parla Carvajal: “Hermoso vittima? Lo devono dire i giudici”

Ha parlato dal ritiro della Spagna Dani Carvajal, terzino del Real Madrid. Il tema, da giorni, è il solito: il caso Rubiales, autore del bacio alla giocatrice della nazionale femminile Jennifer Hermoso durante la premiazione per l'ultimo Mondiale vinto. Carvajal, ai microfoni del programma "Radioestadio Noche" ha analizzato la situazione tornando prima di tutto sul comunicato congiunto della nazionale riguardo al caso. "Abbiamo emesso un comunicato congiunto per lasciare chiaro dal primo momento il nostro pensiero e poi concentrarci puramente sul calcio, sulla gara con la Georgia. Abbiamo elaborato il comunicato tutti insieme. Poi, ognuno esprime le sue opinioni e io sono più riservato, per questo non ho espresso la mia. E non credo che un calciatore che non si è espresso direttamente lo abbia fatto in malafede. Alla fine, ognuno può dire, pensare qualsiasi cosa che ritenga conveniente. Però la verità è che si è politicizzato tanto questo tema al punto da far aver paura ai calciatori di esprimere la loro opinione: paura di dire qualcosa che possa essere equivocato e interpretato male".