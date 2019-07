Catania ospiterà match dell’Italia U21 contro la Moldavia

Under 21, l’amichevole Italia-Moldavia venerdì 6 settembre alle 18.30 al “Massimino” L’amministratore delegato Pietro Lo Monaco osserva: “La FIGC e il Presidente Gravina mostrano concretamente, con questa decisione, una notevole considerazione di Catania e del Catania”

Il Presidente della Federazione Italiana Giuoco Calcio, dottor Gabriele Gravina, ha confermato ufficialmente la scelta della città di Catania quale sede della gara amichevole Under 21 Italia-Moldavia, in programma venerdì 6 settembre alle 18.30 al “Massimino”. La lettera del Presidente evidenzia la collaborazione del Calcio Catania nell’organizzazione dell’evento e riserva, in tal senso, un prezioso ringraziamento al nostro club.

L’amministratore delegato Pietro Lo Monaco osserva: “La FIGC e il Presidente Gravina mostrano concretamente, con questa decisione, una notevole considerazione di Catania, una città tra le più importanti in Italia anche in termini di genuina passione calcistica, e del Catania, società ritenuta pienamente affidabile in vista di un evento così prestigioso. Ne siamo lieti, ringraziamo e garantiremo certamente il nostro miglior supporto. Invitiamo già i tifosi rossazzurri a sostenere la formazione appena affidata a Paolo Nicolato, che esordirà proprio in questa occasione sulla panchina degli Azzurrini”.

Per l’Italia Under 21, si tratta di una storica prima volta al “Massimino”. La Nazionale maggiore giocò nel nostro stadio già il 28 gennaio 1998 (Italia-Slovacchia 3-0) e il 13 febbraio 2002 (Italia-Usa 1-0): sugli spalti dello stadio che sorge in Piazza Spedini, nuove emozioni tricolori dopo 17 anni.