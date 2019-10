Ceballos: “Voglio fare sia gli Europei che le Olimpiadi. Vacanze? Sono giovane, le farò più tardi…”

Dopo due stagioni passate al Real Madrid, Dani Ceballos è passato in estate in prestito all’Arsenal. Con i Gunners il centrocampista sta mantenendo uno standard di rendimento positivo, tanto che lo spagnolo sogna la partecipazione agli Europei con la propria nazionale. Ceballos però non vorrebbe limitarsi solamente al campionato europeo, ma vorrebbe prendere parte anche ai prossimi Giochi Olimpici, come raccolto da Marca.

SOGNO – “Voglio andare sia ai Giochi che agli Europei. Sono due tornei che richiedono molte responsabilità e non mi importa se non farò vacanze: ho solamente 23 anni e mi riposerò quando sarò più grande”.

REAL – “Quando non gioco non mi diverto. In due anni a Madrid ho imparato molto, ma ora mi diverto. Il mio sogno è però di affermarmi con il Real”.