Ceferin: “Assenza Italia a Euro 2024 sarebbe disastro, devono qualificarsi”

"L’Italia deve qualificarsi a Euro 2024, altrimenti sarebbe un vero e proprio disastro per tutti". È con queste parole che il presidente della Uefa, Aleksander Ceferin, ha fatto riferimento alla complicata situazione della Nazionale guidata da Luciano Spalletti. La recente sconfitta rimediata a Wembley contro l'Inghilterra ha infatti messo in difficoltà l'Italia, che per salire sul carro di Euro 2024 non può più perdere. E proprio riguardo ad una fantomatica - ma possibile - mancata qualificazione degli azzurri per i prossimi campionati europei, Ceferin dice a La Presse: "L’Italia è troppo importante, per la competizione, per il calcio. Penso che riusciranno a vincere con l’Ucraina. I giocatori dovrebbero rappresentare un modello di comportamento, alcuni lo sono, altri purtroppo no". In conclusione, il presidente dell'Uefa ha fatto riferimento al controverso caso scommesse cui diversi calciatori italiani sono indagati.