Chiellini non ha dubbi: “Spalletti perfetto per la Nazionale. I miei eredi…”

L'UOMO GIUSTO: "Credo che Spalletti abbia le potenzialità per aprire un nuovo ciclo in Nazionale, non ho dubbi che sia l'allenatore giusto. Ha fatto bene ovunque sia andato e questo lo vedo quasi un coronamento della sua grande carriera. Poi c'è da dire che la Nazionale ha già una buona base con grandi prospettive, perché ci sono tanti giovani bravi che nei prossimi due/quattro anni potrebbero arrivare a piena maturazione". E proprio ricollegandosi al discorso giovani, Giorgio ha parlato della nuova generazione di difensori azzurri: "C'è tutta una generazione che nel 2026 e nel 2028 avrà tante partite in Nazionale e un'esperienza da leader. Come Alessandro (Bastoni, ndr) lo conosco bene, è uno dei centrali più forti in circolazione e per me è tra i primi al mondo. Anche Giorgio (Scalvini, ndr) l'ho conosciuto e mi e' sembrato un ragazzo con grandi potenzialità. Più giocheranno insieme, meglio sarà".