Chiellini: “Ronaldo? Stava prendendo il sole. Difficile pensare a una bolla stile NBA”

Giornata agitata per Giorgio Chiellini. Il difensore della Juventus, in ritiro con la Nazionale italiana, ha dovuto fare i conti con la positività del compagno di club Cristiano Ronaldo e con la notizia, poi smentita, del contagio di Stephan El Sharaawy.

ALLERTA COVID

Chiellini, alla presenza numero 105 in Nazionale, commenta in conferenza stampa: “Ronaldo sta bene, stava prendendo il sole… Dobbiamo prepararci, l’escalation delle ultime settimane non ci lascia sorpresi, ma non ci può fermare per motivi economici e per ragioni sociali: le prossime settimane ci saranno sempre più chiusure e limitazioni. Bisogna andare avanti. Ma siamo consapevoli che saranno settimane difficili. La bolla come la Nba è difficile per le strutture del calcio, una semibolla è quella che stiamo già rispettando. La vera vittoria è finire il campionato, bisogna mettere da parte il discorso di campionato falsato: succederà in corso di stagione che alcune partite non avranno tutti i giocatori”.