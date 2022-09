Chiellini, sua ultima maglia azzurra al Museo del Calcio

Il capitano della Nazionale italiana a Euro2020 ha donato al museo di Coverciano la divisa con cui ha raggiunto le 117 presenze in azzurro

Redazione ITASportPress

Lo scorso primo giugno, nella ‘Finalissima’ contro l’Argentina, ha toccato le 117 presenze in azzurro, raggiungendo Daniele De Rossi al quarto posto nella classifica dei giocatori con più apparizioni di sempre in Nazionale (posizione condivisa, in questa speciale graduatoria, da venerdì, anche con Leonardo Bonucci). È una vera e propria icona del calcio italiano, da oggi ancora di più simbolo di quella maglia azzurra che proprio lui, poco più di un anno fa a Wembley, ha contribuito a rendere ancora di più luminosa, alzando al cielo d’Inghilterra la seconda coppa dell’Europeo nella storia italiana: Giorgio Chiellini ha donato al Museo del Calcio la sua ultima maglia azzurra indossata a Londra quasi quattro mesi fa, entrando nel circolo di quei campioni che possono vantare la propria divisa esposta tra le sale del museo di Coverciano.

“Ho indossato e combattuto con questa maglia per 117 volte, sono riuscito a vincere un Europeo e sono davvero orgoglioso per la mia ultima maglia della Nazionale esposta al museo di Coverciano” ha sottolineato Giorgio Chiellini, con un velo di emozione, in un video messaggio.

La carriera. Capitano azzurro a Euro2020, Giorgio Chiellini ha esordito in Nazionale A il 17 novembre 2004, in un’amichevole tra Italia e Finlandia disputata a Messina. Oltre diciassette anni a tinte azzurre, conditi da due fasi finali del Mondiali, quattro fasi finali degli Europei, due Confederations Cup e le prime Finals di Nations League. Il tutto per 117 presenze in Nazionale e otto reti realizzate con la divisa azzurra addosso.