Cina, Guus Hiddink esonerato dalla Nazionale olimpica

È terminata nelle scorse ore l’avventura di Guus Hiddink alla guida della nazionale olimpica cinese. La China Football Association ha annunciato infatti che il tecnico 72enne è stato esonerato per una serie di deludenti risultati, dopo un anno dalla nomina (era stato scelto insieme a Marcello Lippi, a cui invece è stata affidata nuovamente la Nazionale maggiore). “L’ex allenatore della squadra femminile cinese Hao Wei assume quindi il ruolo chiave per la squadra maschile al posto dell’olandese”, scrive la Federcalcio. Le prestazioni offerte dalla formazione di Hiddink non sono state entusiasmanti, su tutte il 2-0 incassato contro il Vietnam in una amichevole casalinga di due settimane fa. Sarà ora compito di Hao Wei qualificare la Cina olimpica ai Giochi di Tokyo 2020.