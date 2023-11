Clamoroso Adeyemi, la Germania non lo convoca e lui rifiuta l’Under 21

Fa discutere la dura presa di posizione di Karim Adeyemi . Il giovane attaccante del Borussia Dortmund non figura tra i convocati di Julian Nagelsmann per i prossimi appuntamenti della Germania , così sarebbe stato chiamato come di consueto dall'Under 21. Il calciatore però non è d'accordo.

IlRIFIUTO: Secondo Bild, Adeyemi avrebbe addirittura rifiutato la chiamata delle giovanili come forma di protesta verso la Nazionale maggiore. L'attaccante non riesce a capacitarsi del motivo per il quale il C.t non lo abbia chiamato. Quindi ha deciso di rimanere a Dortmund e continuare i suoi allenamenti agli ordini di Edin Terzic. Una situazione che ha fatto storcere il naso allo stesso Nagelsmann, Commissario tecnico dei tedeschi, il quale ritiene che la chiamata in nazionale debba essere presa come un onore. A confermarlo è stato Antonio Di Salvo, ct dell'Under 21: "Ho parlato con lui e con il suo club (Adeyemi e Borussia Dortmund, ndr), attualmente preferisce rimanere al Borussia per raggiungere i suoi obiettivi".