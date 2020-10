Colombia, infortunio shock per Arias: frattura della tibia contro il Venezuela

Notte agrodolce per la Colombia. Successo per 3-0 contro il Venezuela ma gravissimo infortunio per Santiago Arias che nei primi minuti di gioco ha subito la rottura della tibia che lo fermerà per lungo tempo in questa stagione.

Arias: infortunio shock

Immagini che nessuno avrebbe voluto vedere, tantomeno il diretto interessato e i calciatori sul campo. Arias è stato sostituito al 12esimo della sfida della sua Colombia contro il Venezuela dopo che, a seguito di uno scatto al minuto 8, il piede gli è rimasto bloccato sul terreno provocandogli un’innaturale torsione che quasi sembra fargli staccare l’arto. I compagni ma anche gli stessi avversari hanno subito capito la gravità della situazione e il giocatore è stato trasportato via in barella.

La sentenza è grave e dura: frattura della tibia. La Colombia, sui social, ha voluto dedicare la vittoria proprio al suo sfortunato calciatore.