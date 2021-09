Colpo di stato in Guinea, la Nazionale marocchina: “Bloccati in hotel, sentiamo spari”

Regnano caos e paura in Guinea. Infatti sarebbe tuttora in atto un vero e proprio colpo di stato. Tra le persone coinvolte indirettamente in questa situazione c’è anche la Nazionale del Marocco impegnata in una sfida contro i padroni di...

Regnano caos e paura in Guinea. Infatti sarebbe tuttora in atto un vero e proprio colpo di stato. Tra le persone coinvolte indirettamente in questa situazione c'è anche la Nazionale del Marocco impegnata in una sfida contro i padroni di casa della Guinea. Il Commissario Tecnico Vahid Halilhodzic ha spiegato a L'Equipe come sta vivendo questi momenti: "Siamo in hotel, abbiamo sentito spari nelle vicinanze per tutta la giornata. Aspettiamo il permesso per andare all'aeroporto, al momento siamo bloccati qui nonostante ci sia un aereo ad attenderci. Per arrivare all'aeroporto ci vogliono 45-60 minuti, quando senti dei colpi fuori la sicurezza non è mai al 100%. Non sappiamo veramente cosa stia accadendo all'esterno dell'hotel. Il palazzo presidenziale non è molto lontano, ho visto dei soldati correre per strada, ma non sappiamo bene che succede. I calciatori non sono sicuri, l'inquietudine è tangibile".