Congo, Cuper sbaglia e Mondiale a rischio. Ecco il motivo

L'ex allenatore dell'Inter ha commesso un grave errore che potrebbe costare caro

Nella giornata di ieri, la Repubblica Democratica del Congo ha battuto il Benin per 2-0, un risultato importante che significherebbe l'aritmetica vittoria del proprio girone. Gli africani dovrebbero affrontare quindi uno spareggio che faranno anche le altre 10 vincitrici dei raggruppamenti, ma nel finale di partita, è stato fatto un errore tecnico che potrebbe costare caro. Dopo aver effettuato tre cambi in tre finestre diverse, il ct ex Inter Hector Cuper, decide di fare anche una quarta sostituzione, il regolamento non lo permetterebbe e per la sua nazionale potrebbe arrivare la sconfitta a tavolino e la mancata qualificazione al Mondiale. Un episodio simile ci fu anche qualche anno fa, negli ottavi di finale di Coppa Italia, quando la Roma, contro lo Spezia, decise di fare durante i supplementari un altro cambio, dopo aver già fatto 4 sostituzioni. In quella situazione, il Giudice Sportivo decise di assegnare la vittoria a tavolino con il relativo passaggio ai quarti di finale, al club ligure.