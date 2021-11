Conosciamo la Macedonia del Nord avversari dell’Italia che stesero i tedeschi

L'Italia affronterà la Macedonia del Nord a marzo

L'ultima giornata del girone di qualificazione ha dato il lasciapassare aritmetico alla Macedonia del Nord per accedere ai playoff per andare in Qatar. Decisivo il successo contro l'Islanda per 3-1 per lasciarsi alle spalle la Romania. Ma chi sono i prossimi avversari dell'Italia nella semifinale playoff? Come scrive oggi la Gazzetta dello Sport, non avevano un gruppo impossibile, ma comunque Romania e Islanda sono più avanti nel ranking Fifa. Eppure i macedoni sono riusciti a finire davanti. L’impresa l’hanno fatta circa 8 mesi fa, a fine marzo, quando i macedoni vinsero a Duisburg con la Germania di Löw 2-1, con gol degli italiani Pandev ed Elmas; i tedeschi nelle qualificazioni mondiali non perdevano da 20 anni, ed erano imbattuti da 35 match! Quel successo ha dato all’ex repubblica jugoslava la convinzione di potersela giocare sempre. Ed ecco, allora, la vittoria in Armenia per 5-0 e poi con l’Islanda all’ultimo match, che sono servite a staccare i romeni di un punto. Anche con gli scandinavi eroe è stato Elmas, con una doppietta. Al momento è squalificato per somma di gialli, come Kostadinov, ma la Uefa potrebbe decidere di azzerare tutto.