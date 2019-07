Coppa d’Africa, segui in diretta la finale. Senegal-Algeria: le formazioni ufficiali

Si gioca allo Stadio Internazionale del Cairo, in Egitto, la finale della Coppa d’Africa 2019: in campo Algeria e Senegal, che già si sono incontrate nella fase a gironi (vittoria per 1-0 per la selezione algerina del c.t. Belmadi). Il Senegal non ha mai vinto la competizione, mentre l’Algeria compare una volta nell’albo d’oro grazie al successo del 1990 per 1-0 ai danni della Nigeria, che in questo torneo ha conquistato il terzo posto nella finalina con la Tunisia. Mané o Mahrez, chi trionferà?

Le formazioni ufficiali:

SENEGAL (4-3-3): Gomis; Gassama, Kouyaté, Sané, Sabaly; Saivet, Ndiaye, Gueye; Sarr, Niang, Mané. C.t.: Cissé

ALGERIA (4-1-4-1): M’Bolhi; Zeffane, Mandi, Benlamri, Bensebaini; Guedioura; Mahrez, Feghouli, Bennacer, Belaili; Bounedjah. C.t.: Belmadi