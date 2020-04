Coronavirus, Portogallo: CR7 e compagni donano metà premi per salvare il calcio dilettantistico

Rinuncia a metà dei bonus per la qualificazione ad Euro 2020. Questa la mossa della nazionale maggiore del Portogallo, con Cristiano Ronaldo e compagni che, insieme a staff tecnico e dirigenti, devolveranno la cifra per rafforzare il fondo di sostegno creato dalla Federazione per aiutare associazioni regionali e club amatoriali. L’emergenza Coronavirus rischia infatti di avere un impatto devastante sul calcio dilettantistico lusitano, dove i campionati sono stati sospesi definitavamente lo scherzo mercoledì.

L’iniziativa è stata annunciata dalla Federcalcio portoghese con una nota ufficiale.

