Coronavirus: Vidal, Sanchez e Medel in quarantena per scelta del Cile

Alexis Sanchez dell’Inter, Arturo Vidal del Barcellona e Gary Medel del Bologna dovranno osservare un periodo di quarantena obbligatoria in Cile per contenere il contagio da coronavirus, al loro rientro in patria dopo le qualificazioni ai prossimi Mondiali.

A comunicarlo è stato il ministro della Sanità Jaime Manalich, in vista dei prossimi due incontri che la Nazionale cilena giocherà contro l’Uruguay il 26 marzo e contro la Colombia il 31 marzo: “Non facciamo alcuna distinzione circa la professione delle persone perché nessuno è immune da questo virus”. I tre calciatori potranno scegliere se soggiornare nelle proprie abitazioni o nel centro sportivo della Nazionale.